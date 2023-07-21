إصابة 7 أشخاص فى تصادم أتوبيس بسيارة على طريق مطروح بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكي، على طريق مطروح عند منطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، مصاب مجهول الهوية، يعاني من اشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن، ومالك كريم خالد ( 6 سنوات ) من القاهرة مصاب بكدمات متفرقة ومحمود خالد عبدالمقصود ( 35 سنة ) من محافظة القليوبية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكريم خالد عبدالمقصود ( 35 سنة ) من محافظة القليوبية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشيماء حسين عبدالتواب ( 34 سنة ) من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونصر فؤاد نصار ( 48 سنة ) لبناني الجنسية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين محمد قاروط (31 سنة ) لبناني الجنسية، مصاب بجرح رضي اعلي العين اليسري.

تم تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ووضع المصابين اللذين يحتاجون عناية طبية تحت الملاحظة والعلاج، وتحرر المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.