إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بالطريق الصحراوي في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي، اتجاه الفيوم، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.