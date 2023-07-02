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طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: "التاريخ صعب بس حلينا الحمد لله".. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 12:49 م
طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: "التاريخ صعب بس حلينا الحمد لله".. صور جانب من أولياء الأمور ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أبدى طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن آرائهم من امتحانات مادتى التاريخ والفيزياء في أول يوم بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. 
 
رصدت كاميرا "اليوم السابع"، آراء الطلبة والطالبات من أمام لجنة مدرسة الثانوية العامة المنعقدة في مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين. 
 
وقال طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون امتحان مادة التاريخ : " التاريخ صعب بس حلينا الحمدلله.. عشان احنا مذاكرين كويس جداً". 
 
 
وتجمع أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، منذ صباح اليوم الأحد، خارج اللجان خلال أداء ذويهم امتحانات مادتى الفيزياء والتاريخ للشعبتين العلمية والأدبية.
 
 
وظهر القلق والتوتر على أولياء الأمور خلال انتظارهم خارج لجنة الثانوية العامة المنعقدة في مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين.
 
 
وانتظم دخول طلبة وطالبات الثانوية العامة في لجان بورسعيد بشتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وسط حالة من الإستنفار الأمني لقوات مديرية أمن بورسعيد. 
 
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على التنسيق الكامل لاستئناف امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي "2022-2023"، وذلك بعد أجازة عيد الأضحى المبارك .
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع إنطلقت  الإثنين الموافق 12 يونيو للمواد خارج المجموع في حين بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو الماضي، وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم وتخللها أجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.
 
وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
 
 
احدي الطالبات بصحبة والدتها
احدي الطالبات بصحبة والدتها

احدي طالبات الثانوية العامة
احدي طالبات الثانوية العامة

جانب من أولياء الأمور ببورسعيد
جانب من أولياء الأمور ببورسعيد

طالبة وأولياء الامورر
طالبة وأولياء الامورر

طلاب بورسعيد
طلاب بورسعيد

طلبة وطالبات الثانوية العامة في بورسعيد
طلبة وطالبات الثانوية العامة في بورسعيد
 

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