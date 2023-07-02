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التاريخ سهل والفيزياء صعبة والوقت غير كافٍ.. ردود فعل طلاب الثانوية بالبحيرة

الأحد، 02 يوليو 2023 12:31 م
التاريخ سهل والفيزياء صعبة والوقت غير كافٍ.. ردود فعل طلاب الثانوية بالبحيرة طلاب الثانوية العامة فى البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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سادت حالة من التباين بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة، بعد أداء امتحان الفيزياء والتاريخ، وأكد عدد من الطلاب على سهولة امتحان التاريخ، ووجود وقت كاف للإجابة عن أسئلة الامتحان الذى جاء أغلبه فى مستوى الطالب المتوسط. 

فيما أكد أغلب طلاب القسم العلمى عن صعوبة بعض اسئلة امتحان الفيزياء والوقت غير كاف للإجابة عن الأسئلة.

وكان طلاب الثانوية العامة بالبحيرة  البالغ عددهم 38091 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات لكل الأقسام العلمية والأدبية وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحير، على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة داخل 115 لجنة امتحان بالمدن والمراكز المختلفة دون أى مشاكل تذكر، مضيفا أنه تم توفير كل سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى اى شكاوى  خاصة بالامتحانات وحلها بشكل فورى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على وجود خطة متكاملة لمواجهة الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة خاصة الغش الإلكترونى وذلك تحقيقا للعدالة  وتكافؤ الفرص بين الطلاب .

لافتا إلى التشديد على مشرفي لجان الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن واتخاذ  الإجراءات القانونية بحق المخالفين  ومنع دخول أى أجهزة إلكترونية سواء هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية مع الطلاب  أثناء إجراء الامتحانات، وكذلك مصادرة أى تليفون محمول في حال ضبطه  داخل اللجان و حظر وجود أية أجهزة  إليكترونية داخل اللجان مع الملاحظين.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى مراجعة الإجراءات الأمنية على بوابات لجان الامتحانات، وكذلك كاميرات المراقبة داخل اللجان  للحيلولة  دون وقوع أى عمليات غش خلال امتحانات الثانوية العامة.

 

طلاب الثانوية العامة فى البحيرة (3)
طلاب الثانوية العامة فى البحيرة (3)

 

طلاب الثانوية العامة فى البحيرة (5)
طلاب الثانوية العامة فى البحيرة (5)

 

طلاب الثانوية العامة فى البحيرة (9)
طلاب الثانوية العامة فى البحيرة (9)

 


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