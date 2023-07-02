أخبار مصر.. المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال 5 أشهر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

طلاب الثانوية العامة يؤكدون على سهولة امتحان الفيزياء والتاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بشارع الثورة فى الدقى بالجيزة ، خروج الطلاب من امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية حيث استمر الامتحان لمدة ثلاث ساعات. وأكد بعض الطلاب لـ"اليوم السابع" على سهولة امتحانات الفيزياء والتاريخ مؤكدين أن الاختبارات مناسبة للوقت المحدد لهم . 37 بنكا فى مصر تعاود العمل بعد غد الثلاثاء تعاود البنوك المصرية وعددها 37 بنكًا العمل بكامل طاقتها بعد غد الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحي وثورة 30 يونيو. أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 2250 جنيها للجرام ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد مستهل التعاملات الصباحية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2250 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية بانخفاض واضح عن سعر فتح التداول أمس عند 2275 جنيها بتراجع 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2571 جنيها.



عيار 21 يسجل 2250 جنيها.



عيار 18 يسجل 1929جنيها.



الجنيه الذهب 18000جنيه.

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طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

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