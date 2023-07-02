أخبار مصر.. المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال 5 أشهر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية
طلاب الثانوية العامة يؤكدون على سهولة امتحان الفيزياء والتاريخ
37 بنكا فى مصر تعاود العمل بعد غد الثلاثاء
أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 2250 جنيها للجرام
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2571 جنيها.
عيار 21 يسجل 2250 جنيها.
عيار 18 يسجل 1929جنيها.
الجنيه الذهب 18000جنيه.
معهد الفلك: بدر ذو الحجة العملاق يضىء السماء غدا
قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1444هـ سيكتمل غدا الإثنين في حوالي الساعة 2:40 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 100%، وهو القمر العملاق الأول "سوبر مون" من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر المقبل.
الأهلي يتحدى فيوتشر فى مواجهة مثيرة بالدوري الممتاز الليلة
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، صوب استاد السلام، لمتابعة اللقاء المثير بين النادي الأهلي وفريق فيوتشر، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، حيث يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري الذي بات قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصرى.
طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
cbc تحيل رضوى الشربينى إلى التحقيق بعد إساءتها للرجال
أعلنت شبكة قنوات cbc عن إحالة الإعلامية رضوى الشربيني إلى التحقيق، بسبب منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسيء فيه إلى الرجال، ما أثار كثيرًا من الجدل.
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