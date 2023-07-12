لمرضى السكرى .. احرص على تناول الخضراوات والأسماك الدهنية

كتب – حسام الشقويرى

تساعد بعض الأطعمة على خفض مستويات السكر في الدم ، مما يسمح لها بلعب دور مهم في إدارة مرض السكري. كما أنه من المفيد للغاية تناول الأطعمة التي تمنع مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والكلى، ويمكن أن تلعب هذه الأطعمة دورًا رئيسيًا في السيطرة على الاضطراب، وفقا لما نشره موقع helpguide

ابرز الأطعمة

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية منخفضة السعرات الحرارية ، كما أنها مغذية للغاية. قلة الكربوهيدرات القابلة للهضم تعني أنها تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في مستويات السكر في الدم أيضًا، والسبانخ واللفت والخضراوات الورقية الأخرى غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي. أظهرت دراسة أن زيادة تناول فيتامين سي يقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. حتى ارتفاع ضغط الدم.

الأسماك الدهنية

يمكن لأي شخص مصاب بداء السكري تضمين سمك السلمون والسردين والماكريل في نظامهم الغذائي. وتحسين تناول هذه الدهون يمكن أن يفيد بشكل خاص مرضى السكر المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت الأبحاث أن كبار السن الذين يتناولون الأسماك الدهنية أكثر من 5 مرات في الأسبوع ، لمدة 8 أسابيع تقريبًا ، يعانون من انخفاض كبير في مستويات الدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب. كما أنها تحتوي على بروتين عالي الجودة يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول مع زيادة معدل الأيض.

القرفة

إلى جانب خصائصها القوية المضادة للأكسدة ، تُعرف القرفة أيضًا بقدرتها على السيطرة على مرض السكري. وفقًا للعديد من الدراسات الخاضعة للرقابة ، يمكن أن تساعد القرفة في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين أيضًا.

ومع ذلك ، يجب أن تفكر في الحد من تناول قرفة القرفة إلى أقل من ملعقة صغيرة واحدة في اليوم. بسبب وجود الكومارين في هذا النوع من القرفة يمكن أن يسبب مشاكل صحية إذا تم تناوله بجرعات أعلى. من ناحية أخرى ، لا تحتوي القرفة السيلانية على الكثير من الكومارين.