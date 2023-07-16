اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 12:32 م
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إصابة 30 شخصا إثر انفجار فى مهرجان شعبى غرب تايوان.. فيديو

الأحد، 16 يوليو 2023 12:15 م
إصابة 30 شخصا إثر انفجار فى مهرجان شعبى غرب تايوان.. فيديو انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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أصيب 28 شخصا جراء انفجار وقع في مهرجان شعبى تقليدى أقيم في مدينة تشياي بجنوب غرب تايوان، حسبما ذكرت وكالة الانباء المركزية التايوانية اليوم الأحد.

وحسب الوكالة، فإن الانفجار وقع الليلة الماضية خلال المهرجان الذي حضره أكثر من 20 ألف شخص.

وأصيب جراء الحادث ما مجموعه 28 شخصا، ونقل سبعة منهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لجروح من شظايا زجاج أو حروق، فيما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وتم وضعه في وحدة العناية المركزة.

ولا تزال السلطات تحقق في سبب الانفجار، حيث أشار كثيرون إلى أنه وقع بأحد المولدات المحمولة التي تعمل بالوقود، فيما لا تستبعد أيضا فرضية أن يرجع إلى ألعاب نارية أو عطل في شبكة الكهرباء.

 


تايوان

انفجار

مهرجان شعبى

مدينة تشياي



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