إصابة 30 شخصا إثر انفجار فى مهرجان شعبى غرب تايوان.. فيديو

أصيب 28 شخصا جراء انفجار وقع في مهرجان شعبى تقليدى أقيم في مدينة تشياي بجنوب غرب تايوان، حسبما ذكرت وكالة الانباء المركزية التايوانية اليوم الأحد.

وحسب الوكالة، فإن الانفجار وقع الليلة الماضية خلال المهرجان الذي حضره أكثر من 20 ألف شخص.

An explosion took place in Chiayi City of China's Taiwan region on July 15th, amid the local celebration of a temple fair. According to local media report, 17 people were injured, no critical case has been reported so far. The blast is likely to be caused by the malfunction of… pic.twitter.com/SKk2RVGrYX