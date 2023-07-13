أطعمة غنية بالبروتين.. مفيدة ولا غنى عنها

كتبت نهير عبد النبى

تتكون كل خلية في جسم الإنسان جزئيًا من البروتين، ويساعد تناول البروتين من الأطعمة جسمك على إصلاح الخلايا الموجودة وإنشاء خلايا جديدة، وتشمل الإنزيمات التي تساعد على تكسير الطعام والهرمونات والخلايا المناعية والجلد والعضلات والأعضاء.

إن تناول القليل جدًا من البروتين قد يجعل من الصعب على جسمك الحفاظ على هذه الأنظمة والأنسجة بشكل صحيح على سبيل المثال ، هناك حاجة إلى تناول كمية كافية من البروتين لمساعدة جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة ، وهي بروتينات تساعد في مكافحة العدوى.

وحسب ما ذكره موقع health يوجد البروتين في كل من الأطعمة النباتية والحيوانية بينما يستهلك معظم الناس البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر ، فمن الممكن تلبية جميع احتياجاتك من البروتين في نظام غذائي نباتي.



ومن أبرز الأطعمة التي تحتوى على بروتين

-منتجات الألبان قليلة الدسم

تحتوي جميع منتجات الألبان على البروتين ، بما في ذلك تلك المصنوعة من حليب البقر والماعز والزبادي اليوناني هو أحد منتجات الألبان التي تحتوي على أعلى نسبة بروتين ، وهو طعام يستهلك عادة كجزء من حمية البحر الأبيض المتوسط .

-العدس

العدس يحتوي على أعلى محتوى الفينول الكلي مقارنة مع البقوليات الأخرى الشائعة ثبت أن هذه المركبات الطبيعية توفر الحماية ضد تطور أمراض القلب والسرطان والسكري. تظهر الأبحاث أن العدس يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب ، ويغذي ميكروبات الأمعاء المفيدة ، ويقلل من مخاطر السمنة .

-الفول والحمص

الفاصوليا غنية بمضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل الالتهاب ودرء الإجهاد التأكسدي ، وهو نوع من الأضرار التي تلحق بالخلايا والتي تؤدي إلى أمراض ، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان.

-الفراخ

يعتبر الدجاج بديلاً جيدًا للحوم الحمراء ، حيث ارتبط تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة بزيادة علامات الالتهاب في الدم

-البذور وزبدة البذور

تحتوي العديد من أنواع البذور على البروتين ، بما في ذلك الشيا والسمسم وعباد الشمس والقنب والكتان وبذور اليقطين

بذور اليقطين توفر نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة الوقائية الصحية.