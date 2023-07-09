6 فوائد صحية لتناول الترمس.. أبرزها تحسين الهضم وتقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

الترمس غنى بالعناصر الغذائية التي تتطلبها أجسامنا للقيام بالعديد من عمليات التمثيل الغذائي، تحتوي هذه البذور البقولية على نسبة عالية من البروتين وعادة ما يستهلكها الناس، يمكن أن تفيد هذه الحبوب المغذية صحتك العامة، وإليك أفضل الفوائد الصحية وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

أهم 6 فوائد صحية للترمس

1. قد يعزز الهضم

حبوب الترمس غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تساعد الألياف الغذائية والمركبات النشطة في هذه البقوليات على حركات الأمعاء المنتظمة وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك ، قد يساعد محتوى الألياف الموجود في حبوب الترمس الحلوة في تقليل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي الخطيرة مثل سرطان القولون.

2. قد يعزز صحة القلب

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، والخلل في وظائف الكلى ، والتوتر هي بعض الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى، تعتبر حبوب الترمس واحدة من أفضل مصادر البروتين ويقال إن البروتين الموجود في حبوب الترمس يقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وقد يحسن وظائف بطانة الأوعية الدموية ، قد تساعد المركبات النشطة في حبوب الترمس على استرخاء الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم في القلب والمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول ، وبالتالي تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. قد يساعد في تعزيز صحة الأمعاء

تلعب الأمعاء دورًا كبيرًا في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله لتغذية الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية، يمكن أن تؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى العديد من المشكلات الصحية، الترمس ملىء بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين ميكروبيوتا الأمعاء وصحة الأمعاء .

4. قد يساعد في إدارة فقر الدم

يحتوي الترمس على كميات غنية من فيتامين C الذي يساعد في امتصاص الحديد في الجسم ويدعم إنتاج الهيموجلوبين ، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بفقر الدم. تشمل بعض الأعراض الشائعة لفقر الدم ضيق التنفس والدوار والتعب.

5. قد يحسن صحة الجلد

تمتلئ حبوب الترمس بمضادات الأكسدة الصحية المعروفة بمكافحة الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي في الجسم ، وبالتالي إبطاء وتيرة الشيخوخة وتحسين صحة الجلد، الجذور الحرة هي الذرات الحرة المعروف أنها تسبب تلفًا خلويًا في الجسم وتسبب الشيخوخة المبكرة والأمراض.

6. قد يساعد في تعزيز المناعة

تحميك آلية الدفاع الطبيعية لجسمك من مجموعة متنوعة من أنواع الحساسية والالتهابات والأمراض، يتم إثراء حبوب الترمس بمجموعة من الفيتامينات المعززة للمناعة مثل الفيتامينات C و A و B والمغنيسيوم والتي قد تقوي مناعتك وتحميك من مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.