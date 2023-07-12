هونج كونج تمنع استيراد المأكولات البحرية من اليابان.. تعرف على السبب



ماكولات بحرية

قال تسي تشين وان، وزير البيئة، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الحظر سيشمل واردات جميع المنتجات المائية الحية والمجمدة والمبردة والمجففة أو المحفوظة بأي طريقة أخرى، وملح البحر، والأعشاب البحرية غير المعالجة أو المعالجة، وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعلان زعيم هونج كونج جون لي أن المدينة ستحظر المنتجات البحرية من "عدد كبير" من المحافظات اليابانية إذا مضت طوكيو قدما في تصريف مياه الصرف الصحي.

المدينة هي ثاني أكبر سوق في اليابان، بعد الصين، للصادرات الزراعية والسمكية. في عام 2022 ، صدرت اليابان بقيمة 75.5 مليار ين (536 مليون دولار من المنتجات السمكية إلى هونج كونج، وفقًا لإحصاءات الحكومة اليابانية.

واجهت خطة اليابان، التي وافقت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، معارضة في الداخل والخارج بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء، وتصر الدولة على أن الإصدارات ستكون آمنة وستفي بالمعاييرالعالمية.

قالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الاربعاء، إن اليابان تقدمت بطلب قوي لمسؤولي هونج كونج بعدم تشديد القيود على واردات المواد الغذائية من اليابان بسبب خطتها لتصريف المياه المشعة المعالجة من مفاعلها النووي في فوكوشيما.

وقال تسي وكبير أمناء المكتب إيريك تشان إنهما التقيا بالقنصل العام الياباني في هونج كونج لمناقشة القضية وأكدا أن الحكومة لديها نظام صارم لضمان سلامة الغذاء، موضحا، إن الحظر سينطبق على المنتجات المائية المستوردة من طوكيو وفوكوشيما وتشيبا وتوتشيجي وإيباراكي وجونما ومياجي ونيجاتا وناجانو وسيتاما.