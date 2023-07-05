الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتتح مكتبا ميدانيا بمحطة فوكوشيما اليابانية

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افتتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء مكتبا ميدانيا في محطة فوكوشيما اليابانية المعطلة للطاقة النووية حيث سيتمركز مسؤولو الوكالة عندما يتم تصريف المياه المعالجة المشعة في البحر.



جاء افتتاح المكتب في الوقت الذي زار فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة، التي تضررت من زلزال قوي وتسونامي تلاه في عام 2011. وقد أصدرت الوكالة الدولية في اليوم السابق تقريرا شاملا أكد سلامة خطة التصريف اليابانية.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تعتزم أن يكون لها وجود مستمر في الموقع وتقديم تحديثات في الوقت الفعلي حول عملية تصريف المياه بما في ذلك البيانات ذات الصلة على موقعها على الإنترنت، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.



ووسط مخاوف مستمرة بشأن تصريف المياه، تعهد جروسي بأن تستمر وكالته في ضمان إجراء التصريف وفقا للخطة. ومن المتوقع أن تستغرق العملية عدة عقود.



وقبل زيارة جروسي للمحطة، تبادل وجهات النظر مع رؤساء الحكومات المحلية اليابانية والصيادين الذين يعيشون بالقرب من المحطة، وتعهد باستمرار بقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحافظة حتى يتم تصريف المياه بأمان في البحر.