بدء دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد ، عن بدء دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة، في قطاعي الداخلة وبلاط، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وقال بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الدوري يشارك به 64 فريقًا على مستوى المحافظة في خماسي القدم، ويشارك 45 لاعبا و30 لاعبة في تنس الطاولة للمرحلة العمرية من مواليد 2006 حتى 2010 وبإجمالي 800 لاعب ولاعبة، مشيرًا إلى استمرار فعاليات الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

واضاف شوقي، أنه سيتم تصعيد الأول والثاني، في كل لعبة للمشاركة في اللقاء الختامي على مستوى الجمهورية، بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

وفى سياق متصل نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد ممثلة في إدارة التنمية الرياضية ، بالملعب المفتوح بجوار الصالة المغطاة، فعاليات البرامج والانشطة لرياضة الرواد ، ويأتي ذلك في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الرياضة لكبار السن من رجال المجتمع وتوفير أماكن ممارسة الرياضة ورعايتهم رياضيا وجعل الرياضة أسلوب حياة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياة، بالإضافة الى استغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.