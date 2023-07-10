محافظ الوادي الجديد: تمويل 60 مشروعا بتكلفة 7,6 مليون جنيه ضمن "مشروعك" في يونيو

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية و المجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر يونيو 2023 بلغ 60 مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة 7,6 مليون جنيه، وفرت 128 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ على دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 6911 مشروعا، بقيمة 587 مليون جنيه بإجمالي عدد 14 ألفا و103 فرص عمل.
محافظ الوادي الجديد: تمويل 60 مشروعا بتكلفة 7,6 مليون جنيه ضمن "مشروعك" في يونيوالإثنين، 10 يوليو 2023 01:40 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية و المجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر يونيو 2023 بلغ 60 مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة 7,6 مليون جنيه، وفرت 128 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية و المجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر يونيو 2023 بلغ 60 مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة 7,6 مليون جنيه، وفرت 128 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
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