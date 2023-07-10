وزارة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين حول استخدام التكييفات

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين حول استخدام التكيفات، جاء مضمونها أنه يجب وضع التكييف علي درجة حرارة مناسبة، كما أنه يجب عدم تعرض الجسم للتكييف وهو متعرق أو تسليطة على أجزاء معينه من الجسم.

وقالت وزارة الصحة والسكان : حافظ على صحتك عند استخدام مكيف الهواء، واتبع النصائح ووجهت المواطنين للنزول للكشف والاطمئنان على الصحة ضمن حملة 100 يوم صحة بالمجان .

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة تعمل مكل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً واستكملت : الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ .