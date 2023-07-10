إزالة 26 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة بالتل الكبير فى الإسماعيلية

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة التل الكبير، اليوم الاثنين، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 26 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة،منهم حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة، عبارة عن سور بطول 20 متر. بالإضافة لـ4 حالات مباني على مساحة 760 م2، كما تم إزالة 21 حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة؛ منها 18 حالة تعدٍّ عبارة عن أسوار على مساحة 626 مترا، و3 حالات مباني على مساحة 320 م2.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية مرة أخرى.