محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات النهائية قبل افتتاح مستشفى القصاصين المركزى

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن مستشفى القصاصين المركزي تم تطويرها وتوسيعها وتحويلها من مستشفى صغيرة إلى مستشفى مركزى، مؤكدًا أن المستشفى تقع على مساحة إجمالية 6120 م2 ومكونة من مبنى الاستقبال القائم بمساحة 880 م مكون من أرضي وأول علوى مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعمارى، بالإضافة إلى مبنى سكن الأطباء بمساحة 170 م مكون من أرضي وأول وثاني علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، ومبنى العيادات الخارجية بمساحة 650م والمكون من أرضي وأول علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، علاوة على مبنى جديد بمساحة 2760 م والمكون من أرضي وأربع أدوار متكررة وغرف سطح.

إلى جانب محطة الكهرباء، الخزان الأرضي، كوبري ربط بين السكن والاستقبال، مصعد خدمات، مشرحة ونفايات ومحطة غازات طبية.

وأضاف أن المستشفى تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتأتي بعد دخول مستشفي المجمع الطبي بالاسماعيلية ومستشفى 30 يونية للكلي والمسالك ومستشفي أبوخليفة ومستشفى فايد التخصصي، وتحتوي مستشفى القصاصين المركزي على 17 أسِرَّة للطوارئ و16 أسرة للداخلي و16 أسرة عناية، إلى جانب 12 أسرة للحضانات و17 للغسيل الكلوي ومخرج وعدد غرفتين للعمليات وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعى.

كما تضم مستشفى القصاصين المركزي جهاز للأشعة المقطعية، وجهازين للأشعة الديجتال و3 أجهزة موجات صوتية من أحدث الموديلات.