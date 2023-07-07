محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات النهائية قبل افتتاح مستشفى القصاصين المركزى

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الجمعة، اللمسات النهائية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، تمهيدًا لافتتاحها خلال أيام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى مركز ومدينة القصاصين، ومن ثم انضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.
وذلك حرصًا من الدولة على تطوير المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة، ووفق خطة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتوسع فى عدد المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن الإسماعيلى والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن مستشفى القصاصين المركزي تم تطويرها وتوسيعها وتحويلها من مستشفى صغيرة إلى مستشفى مركزى، مؤكدًا أن المستشفى تقع على مساحة إجمالية 6120 م2 ومكونة من مبنى الاستقبال القائم بمساحة 880 م مكون من أرضي وأول علوى مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعمارى، بالإضافة إلى مبنى سكن الأطباء بمساحة 170 م مكون من أرضي وأول وثاني علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، ومبنى العيادات الخارجية بمساحة 650م والمكون من أرضي وأول علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، علاوة على مبنى جديد بمساحة 2760 م والمكون من أرضي وأربع أدوار متكررة وغرف سطح.
إلى جانب محطة الكهرباء، الخزان الأرضي، كوبري ربط بين السكن والاستقبال، مصعد خدمات، مشرحة ونفايات ومحطة غازات طبية.
وأضاف أن المستشفى تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتأتي بعد دخول مستشفي المجمع الطبي بالاسماعيلية ومستشفى 30 يونية للكلي والمسالك ومستشفي أبوخليفة ومستشفى فايد التخصصي، وتحتوي مستشفى القصاصين المركزي على 17 أسِرَّة للطوارئ و16 أسرة للداخلي و16 أسرة عناية، إلى جانب 12 أسرة للحضانات و17 للغسيل الكلوي ومخرج وعدد غرفتين للعمليات وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعى.
كما تضم مستشفى القصاصين المركزي جهاز للأشعة المقطعية، وجهازين للأشعة الديجتال و3 أجهزة موجات صوتية من أحدث الموديلات.
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