اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قوة الاتحاد الأفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها فى الصومال

السبت، 01 يوليو 2023 03:09 م
قوة الاتحاد الأفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها فى الصومال الصومال - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (ATMIS) في بيان، إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه "محطة مهمة" في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.

 

 


الصومال

الاتحاد الإفريقى

الجيش الصومالى

الشرطة الصومالية

قوات الأمن الصومالية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة