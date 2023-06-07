أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. هبوط الذهب لمستوى 2340 جنيها

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية، عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية وكذلك أداء المجموعة الاقتصادية والبورصة المصرية وتطوراتها.

10 جنيهات تراجع في الذهب



ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء وانخفض الجرام 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2340 جنيها وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2340 جنيها. عيار 18 يسجل 2006 جنيهات. عيار 24 يسجل 2674 جنيها. الجنيه الذهب 18720 جنيها.

26 شركة تشارك بمعرض في المغرب



تبدأ اليوم 26 شركة مصرية مشاركتها في فاعليات معرض "بلاست اكسبو 2023" في دورته التاسعة بالنسبة للمواد المركبة والبتروكيماويات والنسخة الرابعة لمعرض "باك إكسبو للتغليف والطباعة والخدمات اللوجستية" تحت شعار "صناعة البلاستيك المغربية في صلب التحالفات الصناعية المبتكرة".

يقام المعرض في الفترة من 7 إلي 10 يونيو تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية وبالشراكة مع CGEM، ودعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بمركز محمد السادس للمعارض في الجديدة - المغرب وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية والتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في دولة المغرب

أداء البورصة المصرية



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 20790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

زيادة الصادرات



وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الجنوب الأفريقى (زامبيا وموزمبيق وأنـجـولا) ليصل إلى 381.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 358.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

وتظهر بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق ليصل الي 30.0مليون دولار عام 2022 مقابل 16.1 مليون دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.8%، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى موزمبيق لتصل إلى 29.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 13.32 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.8 %. كما بلغــت قيمــة الواردات المصرية من موزمبيق950 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 2.82 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 66%.

البورصة تمنح 31 شركة مهلة لإعلان القوائم المالية



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، منح 31 شركة مهلة 15 يومًا بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وذلك وفقًا لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار كل من جينيال تورز، وجولدن بيراميدز بلازا، والمجموعة المصرية العقارية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ورواد السياحة رواد، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والإسماعيلية مصر للدواجن، وشركة مستشفى كليوباترا، وسبيد ميديكال، والخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، والعز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس.