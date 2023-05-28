البورصة تغرم 17 شركة 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على 17 شركة، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت القائمة: رواد السياحة-رواد، وثقة لإدارة الأعمال والتنمية، وجي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وجينيال تورز، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وجولدن بيراميدز بلازا، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وسبيد ميديكال، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، والقلعة للاستثمارات المالية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 30 ألف جنيه على شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، لمخالفة أحكام المواد 31، و34، و46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركة مهلة شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة.

ووقعت لجنة القيد غرامة مالية 5 آلاف جنيه على شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.