وزير الصناعة والتجارة: مصر تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمارات مع مسقط

إيمان حنا - تصوير أحمد معروف

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن مصر تهدف لزيادة وتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات مع مسقط؛ من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف؛ والحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة التسهيلات التى تساعد على دعم تلك الرؤية.

وأشار وزير التجارة؛ خلال منتدى الأعمال المصري العمانى الذى يعقد اليوم على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر؛ أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان تأنى انعكاسا للعلاقات الأخوية التاريخية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين البلدين.

أضاف الوزير أن رؤيتنا المستقبلية تقوم على تعزيز الاستثمارات المشتركة بما يحقق مصالح البلدين خاصة مع رؤية الدولة لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي.

ووقعت مصر وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور محمد معيط وزير المالية وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وعن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويشارك فى منتدى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ومن الجانب العمانى وزير المالية العمانية سلطان بن سالم ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسـف ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان عبد السلام بن محمد المرشدي وعدد من كبار رجال الاعمال المصريين.