صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 4.2% بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت من 1.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3252 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 21112 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 7347 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليصل إلى مستوى 3699 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.35% ليصل

إلى مستوى 5396 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 4448 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، وحق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومصر بني سويف للأسمنت عدد 750 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة بالم هيلز للتعمير 10 ملايين سهم، كما باع نظام الإثابة والتحفيز للبنك المصري الخليجي 74.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 68.2 ألف سهم، 29.3 ألف سهم، 12.5 مليون سهم، 9600 سهم، 473 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، 803.3 ألف سهم، 2536 سهم، 3.5 مليون سهم، 220 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.1%، والثانية 6469 سهم.