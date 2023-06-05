أسعار الذهب فى البورصة العالمية تتراجع 0.4% مستهل تعاملات الأسبوع

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب العالمية بداية سلبية لتداولات هذا الأسبوع وذلك بعد انخفاض كبير يوم الجمعة الماضية، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضية الذي دعم ارتفاع الدولار وزاد من التوقعات بإمكانية بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1941 دولار للأونصة ليقترب من أدنى مستوياته في شهرين ونصف التي سجلها الأسبوع الماضي عند 1931 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 1%.

التأثير السلبي لتقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية على الذهب لا يزال مستمر مع بداية الأسبوع، حيث تم تعيين 339 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت بقيمة 193 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة بقيمة 294 ألف وظيفة، بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.7% بعد أن كانت عند أدنى مستوياتها منذ 53 عام عند 3.4% في ابريل الماضي.

وساهمت هذه البيانات في زيادة التوقعات أن الفائدة الأمريكية قد تستقر عند مستويات المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وذلك على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي التي أشارت إلى توافقهم مع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل هذا الشهر.

وتسعر الأسواق حالياً احتمال بنسبة 79.3% لتثبيت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع يونيو.

وتأتي بيانات قطاع العمالة الأمريكية بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل للفيدرالي والذي ارتفع على غير المتوقع ما يدل على قوة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، وأن مهمة البنك الفيدرالي لم تنتهي بعد.

كل هذه العوامل ساعدت على انخفاض الذهب بشكل كبير يوم الجمعة الماضية ليفقد جميع مكاسبه التي سجلها الأسبوع الماضي تقريباً، منذ كون بقاء الفائدة مرتفعة يعد أخبار سلبية للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الأمريكية التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع الفائدة.

أيضاً اظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع خلال جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب اليوم، من جهة أخرى وجد الدولار الدعم من ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوع عند 3.752%.

الذهب يواجه منطقة دعم حرجة حالياً حول المستوى 1935 دولار للأونصة وفي حالة كسرها يستهدف منطقة الدعم التالية حول 1915 دولار للأونصة، وتعد المناطق التي يتداول عندها الذهب حالياً فارقة بين التصحيح السلبي للذهب وبين بدء حركة هبوط جديدة.

ومن جهة أخرى فقد وافق الكونجرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي على تمرير اتفاق سقف الدين الأمريكي حتى 1 يناير 2025 الأمر الذي يعد له تأثير سلبي على أسعار الذهب الذي يعد ملاذ آمن في أوقات الأزمات، ومع انتهاء أزمة سقف الدين الأمريكية يفقد المعدن النفيس دعم كبير.

الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صرحت أنه بالرغم من توصل الولايات المتحدة لاتفاق بخصوص سقف الدين، إلا أن الوكالة ستستمر في مراقبة التقييم السلبي على التصنيف الأمريكي.

وذلك بسبب الأزمات السياسية المتعددة حول سقف الدين الأمريكي والموافقة قبل اللحظات الأخيرة على اتفاق، وهو ما يسبب زعزعة الثقة في الحكومة الأمريكية وبالتالي في الاقتصاد الأمريكي ككل.