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أخبار × 24 ساعة.. "الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد وزارة الأوقاف - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها : 
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية البدء فى إنشاء مشروع لطاقة الرياح
متحدث التعليم: تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات
المئات يؤدون صلاة الجنازة على وزير الصحة الأسبق بمسجد الشرطة بحضور مدبولى
رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار"
أغلق 225 عاما.. تعرف على مسجد الظاهر بيبرس بعد إعادة افتتاحه.. صور
رضا حجازى: تصميم مبان مدرسية ذكية مرنة متعددة الأغراض لمواكبة التحول الرقمى

السكة الحديد: اختصار الضبعة / محرم بك والعكس بمحطة الحمام لقطارى "647 / 656" ركاب

محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف الأحد المقبل.. اعرف الوظائف المطلوبة
الحكومة تنفى قبول العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان الدارسين أون لاين
وزارة الصحة تكشف التحصينات الإلزامية للحجاج قبل أداء المناسك
الصحة: 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء

 

 


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