اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:18 م
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الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:23 م
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف  فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، وفق الشروط التالية:-
- أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًّا بتفسيره وفهم مقاصده.
- أن يكون متقنًا للغة العربية.
- أن يكون ملمًّا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.
- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.
والإعلان مفتوح لكل المؤهلات التالية:
1- خريجو جامعة الأزهر الشريف من الكليات التالية: "الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام."
2- الحاصلون على درجة الدكتوراة أو الماجستير في الشريعة الإسلامية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة شهادتها من وزارة التعليم العالي.
3- خريجو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.
علمًا بأن التقديم للإعلان على مرحلتين:
 
الأولى لمدة أسبوعين لجميع الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، وذلك على الرابط التالي: 
 
الثانية مفتوحة لنهاية شهر أغسطس 2023م لخريجي دور مايو 2023م، وذلك على الرابط التالي:
 
 
 
 
 

خطباء المكافأة

وزارة الاوقاف

وزاره الاوقاف

خطباء



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