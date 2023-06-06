الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، وفق الشروط التالية:-
- أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًّا بتفسيره وفهم مقاصده.
- أن يكون متقنًا للغة العربية.
- أن يكون ملمًّا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.
- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.
والإعلان مفتوح لكل المؤهلات التالية:
1- خريجو جامعة الأزهر الشريف من الكليات التالية: "الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام."
2- الحاصلون على درجة الدكتوراة أو الماجستير في الشريعة الإسلامية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة شهادتها من وزارة التعليم العالي.
3- خريجو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.
علمًا بأن التقديم للإعلان على مرحلتين:
الأولى لمدة أسبوعين لجميع الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، وذلك على الرابط التالي:
الثانية مفتوحة لنهاية شهر أغسطس 2023م لخريجي دور مايو 2023م، وذلك على الرابط التالي:
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