وزارة الصحة تكشف التحصينات الإلزامية للحجاج قبل أداء المناسك

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك تحصينات إلزامية يجب الحصول عليها قبل أداء مناسك الحج تتضمن لقاح الالتهاب السحائي اللقاح الرباعي (ACYW) على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن 5 سنوات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الثانى هو لقاح فيروس كورونا، ويجب الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لمن لم يتلقى التطعيم من قبل الجرعة التنشيطية، ولمن مر عليه 6 أشهر على الجرعة الابتدائية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنّ أصحاب الأمراض المزمة عليهم اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك في متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه لتجنب الإجهاد الحراري، على الحجاج ارتداء الملابس البيضاء وتجنب التعرض لأشعة الشمس، والحرص على شرب السوائل، واستخدام المظلة لتجنب التعرض لأشعة الشمس.

ومن جانبه، أضاف الدكتورعمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة اصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفى فترة الإقامة بالأراضى المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكداً ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.