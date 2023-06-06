الصحة: 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه عالميًا يوجد 7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب تلوث الهواء مع كل نفس من التراب والمعادن السامة وغبار الطريق وملح البحر و النترات والكبريتات وعوادم السيـارات الحفاظ على البيئة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن عقب السيجارة يحتاج إلى 10 سنوات كي يتحلل، مشيرة إلي أنه يحتوى على 4000 مادة يطلقها بعد تحلله فى التربة ما يسبب أضرارا بها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته وتوجيه المدخن بعدد من النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين للحصول على العلاج فى أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهتم بمتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.