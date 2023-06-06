المئات يؤدون صلاة الجنازة على وزير الصحة الأسبق بمسجد الشرطة بحضور مدبولى

كتب وليد عبد السلام - تصوير كريم عبد العزيز وفاطمة محفوظ

أدى المئات من المصلين صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأسبق فى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورجال الدولة صلاة الجنازة، وفى مقدمتهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ووزير الداخلية الأسبق والدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد ذكى بدر وزير التعليم السابق.

وكان توفى الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق بإحدى مستشفيات بمدينة نصر، حيث لفظ انفاسة الاخيرة قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة قلب مفتوح إثر أزمة قلبية.

ووقع الاختيار على الدكتور أحمد عماد راضى، أشهر جراح العظام فى مصر، ليكون وزيرا للصحة، فى ديسمبر 2015 حيث تولى منصب عميد كلية الطب جامعة عين شمس سابقًا.

ولد عماد فى 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب فى عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة فى 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.

الدكتور أحمد عماد راضى، كان واحدًا من بين 3 أطباء، خضعوا لدورة تدريبية مُكثفة على جهاز مفصل حوض لا يتجاوز حجمه ‏3 سنتيمترات، يسمح بعودة الحركة الطبيعية بنسبة ‏95%‏، خلال‏ 15‏ يومًا‏،‏ بزيادة قدرها ‏15 %‏ فى حال تركيب المفصل قبل تطويره‏،‏ وذلك على يد مخترعى الجهاز "إيطالى وألمانى"‏، اللذان اشترطا حضور أحدهما أثناء إجراء أول جراحة به فى مصر دون أى تدخل‏،‏ حيث أجريت بالكامل على يد الفريق المصرى برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضى.‏

ووقع الدكتور أحمد عماد والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع القائم بأعمال السفير الصينى فى المجال الطبى بهدف إنشاء أول وحدة متخصصة فى تشخيص أمراض الجهاز الهضمى والمرىء بالجامعة، وافتتحا مركز لكبسولة الأمعاء والمتخصص فى تشخيص حالات المرىء والجهاز الهضمى بمستشفى عين شمس الجامعى، والتى تتمثل التكنولوجيا الخاصة بها فى كبسولة لا يزيد طولها على 2 سم موصلة بجهاز إلكترونى يسجل نسبة الحموضة فى المرىء على مدى 48 ساعة متواصلة؛ ليقوم بعدها بتفريغ المعلومات وتحليلها عبر برنامج تكنولوجى يحدد بدقة متناهية سبب وأوقات وفترات حدوث ازدياد نسبة الحموضة بالمرىء.

فى عهد الدكتور أحمد عماد دخلت كلية الطب ضمن الـ 300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم، وأنها بصدد اقتطاع مبالغ من الدراسات العليا لدعم الأبحاث العلمية المنشورة دوليا