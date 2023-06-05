تعرف على أنواع الشخصية وصفاتها وكيف تؤثر على الصحة العقلية

كتب حسام الشقويري

تصف شخصيتك كيف تفكر وتشعر وتتصرف أثناء تفاعلك مع العالم، ويشكل نهجك الفريد في الحياة نمطًا ثابتًا إلى حد ما يمكن التعرف عليه للآخرين، ربما سمعت أن شخصًا ما يشير إليك على أنك "متحفظ" أو "ثرثار" ، أو يقول إنك "شغوف" أو "هادئ"، إنهم يصفون كيف يرون شخصيتك - سلوكك وأفعالك النموذجية، وفقًا لما نشره موقع betterhealth.

وتؤثر الشخصية على كل من التفكير والسلوك. بعض الناس مطيعون، لذا فهم يأخذون مسئولياتهم في الحياة على محمل الجد، البعض الآخر أكثر عفوية وعلى استعداد "للذهاب مع التيار"، لديهم نهج غير مبالٍ في الحياة، ولكن في بعض الأحيان ينطوي ذلك على المخاطرة غير الضرورية أو إهمال الالتزامات.

ويمكن أن يكون للشخصية أيضًا تأثير كبير على حياتك الاجتماعية. ربما تعرف عددًا قليلاً من الأشخاص الذين يتسمون بالعناد أو الجدال ، من النوع الذي قد تتجنبه لأنهم دائمًا ما يجعلونك تشعر وكأنك تمشي على قشر البيض. ثم هناك أناس على العكس تمامًا. إنهم صبورون ومتفهمون ومتشوقون للمساعدة - نوع الأشخاص الذين تلجأ إليهم للحصول على الدعم.

لفهم الطرق العديدة المختلفة التي تؤثر بها الشخصية على حياتك وصحتك العقلية وعلاقاتك ، من المفيد معرفة الفرق بين أنواع الشخصية وسمات الشخصية.

انواع الشخصية تصنف نماذج نوع الشخصية الأشخاص في مجموعات مختلفة بناءً على الأنماط السلوكية الشائعة. يحدد أحد النماذج المشهورة أربعة أنواع من الشخصيات:

النوع أ: متحمس للغاية ومنظم ، لكنه تنافسي ومثالي.

النوع ب: مريح ومرن ، لكن ليس بالطموح.

النوع ج: شديد الضمير ، لكن لديه صعوبة في التعبير العاطفي.

النوع د: متشائم وقلق وعرضة للعزلة والضيق.

سمات الشخصية تركز بعض نظريات الشخصية على السمات الفردية بدلاً من أنواع الشخصية الواسعة. كل خاصية - مثل الانبساط أو التوافق - موجودة في طيف ، وهي تجتمع معًا لتشكيل صورة أكثر اكتمالاً عن شخصيتك.

كيف تتطور شخصيتك هناك العديد من النظريات المختلفة حول كيفية تطور الشخصية. يركز البعض منهم على أهمية التفاعلات الاجتماعية والبيئة والتجارب المبكرة.

على سبيل المثال، وفقًا لنظرية التعلق ، فإن تجربة الارتباط بمقدم الرعاية الأساسي أثناء الطفولة تؤثر على أسلوب ارتباطك لاحقًا في الحياة. يمكن أن يرتبط هذا المفهوم أيضًا بتنمية الشخصية. على سبيل المثال ، إذا جعلك مقدم الرعاية الخاص بك تشعر بالأمان والحب ، فقد تكون أكثر ثقة بالنفس والثقة بالآخرين. إذا كان مقدم الرعاية الخاص بك مهملاً ، فقد تكون قلقًا ومتشبثًا أو منسحبًا وغير موثوق به.

كيف يمكن لشخصيتك أن تؤثر على صحتك العقلية يمكن أن يكون لنوع شخصيتك العديد من التأثيرات المتتالية على صحتك العقلية والجسدية. على سبيل المثال ، في حين أن معظم الناس يعانون من القلق من وقت لآخر ، فإن بعض الناس يعانون منه في كثير من الأحيان وبكثافة أكثر من غيرهم. إذا كنت مصدر قلق بطبيعتك ، فمن المرجح أن تقع في دائرة يتسبب فيها القلق في حدوث المزيد من المشاكل ، مثل الأرق وتقلبات المزاج.

إذا كانت لديك شخصية من النوع أ ، فقد تشجعك سماتك الطموحة على الذهاب بانتظام إلى صالة الألعاب الرياضية. في حين أن هذا أمر صحي، إذا كنت تسعى إلى الكمال كثيرًا ، فقد تبالغ في التدريبات وتتسبب في حدوث إصابات أو إرهاق. من ناحية أخرى، مع شخصية مريحة من النوع ب ، من المرجح أن تتجاهل صحتك الجسدية تمامًا.