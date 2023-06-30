اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 12:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

"الزراعة": حدائق الوزارة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر أول يومين من عيد الأضحى
 
تعليم الجيزة: فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس إلكترونيًا السبت المقبل
 
الصحة: تقديم 414 ألف خدمة حصاد 4 أيام من عمل حملة "100 يوم صحة"
 
الأزهر يطالب بمواقف جادة تجاه انتهاكات حرق المصحف الشريف
 
وزير المالية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية: ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المواطنين
 

 


اخبار 24 ساعه

وزاره الزراعه

عيد الاضحى

الصحه

تعليم الجيزه

الازهر الشريف

المصحف الشريف



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو

الخميس، 29 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. طقس أول أيام العيد حار نهارًا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. فتح باب التقديم للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. التعليم: مراجعة نموذج إجابة الكيمياء للثانوية وإجراءات لصالح الطلاب

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن اعتماد مستشفيات ووحدات طب الأسرة بالمحافظات

الأحد، 25 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى بعنوان "الابن البار إسماعيل عليه السلام"

السبت، 24 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. الجالية المصرية فى فرنسا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي بباريس

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا تأجيل لأى امتحان بالثانوية العامة بعد مد إجازة العيد

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة