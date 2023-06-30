أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
"الزراعة": حدائق الوزارة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر أول يومين من عيد الأضحى
تعليم الجيزة: فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس إلكترونيًا السبت المقبل
الصحة: تقديم 414 ألف خدمة حصاد 4 أيام من عمل حملة "100 يوم صحة"
الأزهر يطالب بمواقف جادة تجاه انتهاكات حرق المصحف الشريف
وزير المالية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية: ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المواطنين
التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023
وزارة الكهرباء: مد كابلات بعمق 2.5 كيلو تحت الماء للربط مع أوروبا لأول مرة
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