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التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023

الخميس، 29 يونيو 2023 10:12 ص
التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال التصحيح بامتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منضبط ووفق آليات محددة وواضحة، حيث يتم التصحيح وفق نماذج الإجابة، المعتمدة من قبل لجنة الخبراء، مشددة على أنه لا توجد عينة عشوائية فى التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة.

 

وأدى طلاب الثانوية العامة الامتحانات فى مواد التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى الكيمياء والجغرافيا.

 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

 

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش فى الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة فى اللجان لرصد أى مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود فى كراسة الأسئلة لضبط أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أى تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

 

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات فى ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته فى ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية فى الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.

 


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