اليوم السابع
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وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة ويوجه مساعديه بسرعة تفعيلها

الخميس، 29 يونيو 2023 10:27 م
وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة ويوجه مساعديه بسرعة تفعيلها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: لؤى على

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أعاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 29 يونيو2023 م تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة، لتصبح برئاسة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، وتكليف الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب مقررًا لها، ووجههما بسرعة تفعيل عملها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.

أ.د/ أحمد حسين محمد إبراهيم - عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر.

أ.د/ رضا أمين عبد الواجد يوسف - عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

أ.د/ أحمد محمد علي سليمان -  عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم.

وتتولى اللجنة المهام التالية:

- تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي.

- تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث : مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارىء ومكتبة المسجد ودروس ومقارىء السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به ، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.

- تضع اللجنة مستويات ثلاثة لأداء المسجد هي :-

1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

وسيتقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمساجد التي تحصل على شهادة الجودة بحسب درجة التميز، مع خضوع هذه المساجد لتقييم دوري تقدر مدته اللجنة.

- تقدم اللجنة تقريرًا شهريًّا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة.

 


وزير الاوقاف

وزاره الاوقاف

جوده الدعوه

جامعه الازهر



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