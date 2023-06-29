اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 09:58 م
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"الزراعة": حدائق الوزارة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر أول يومين من عيد الأضحى

الخميس، 29 يونيو 2023 09:36 م
"الزراعة": حدائق الوزارة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر أول يومين من عيد الأضحى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحدائق التابعة لها "الحيوان والأورمان والأسماك" فى القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالى 103 آلاف زائر أمس واليوم.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، في حين أن حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية والأسماك استقبلت حوالى 30 ألف زائر.

وفي سياق متصل، استقبلت حديقة الأورمان بالجيزة حوالى 3 آلاف زائر، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة اتخذت إدارة الحدائق كل الإجراءات من أجل توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.


الزراعة

حدائق الحيوان

عيد الاضحى

الاورمان



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