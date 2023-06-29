تعليم الجيزة: فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس إلكترونيًا السبت المقبل

كتبت - مرام محمد

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لأولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2023/2024، أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية للتحويل خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023.

وأوضح أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

‏https://www.gizaedu.net/tran.html،

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أعلنت تفعيل الخدمة الالكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023 - 2024، إلكترونيا بداية من 1 يوليو المقبل.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التحويلات بين الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وللتعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية ( باسورد).