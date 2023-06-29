اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعليم الجيزة: فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس إلكترونيًا السبت المقبل

الخميس، 29 يونيو 2023 09:22 م
تعليم الجيزة: فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس إلكترونيًا السبت المقبل وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لأولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2023/2024، أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية للتحويل خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023.

 

وأوضح أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

https://www.gizaedu.net/tran.html،

 

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أعلنت تفعيل الخدمة الالكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023 - 2024، إلكترونيا بداية من 1 يوليو المقبل.

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التحويلات بين الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وللتعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية ( باسورد).


تحويلات المدارس

تعليم الجيزة

تحويلات الطلاب بين المدارس

التحويل بين المدرس

طلاب التحويل بين المدارس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يلتقى وفد وزارة التربية والتعليم للارتقاء بـ25 مدرسة

الإثنين، 26 يونيو 2023 06:48 م

وزير التربية والتعليم يحضر مناقشة دكتوراة داخل جامعة المنصورة.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 يونيو 2023 07:33 م

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤجل امتحان الثانوية العامة فى جنين

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:18 ص

وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان لجان الثانوية العامة.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 11:24 ص

منة عماد الأولى على إعدادى كفر الشيخ: سعيدة باتصال وزير التربية والتعليم

السبت، 10 يونيو 2023 11:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة