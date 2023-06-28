محافظ شمال سيناء يتابع أعمال مجلس مدينة العريش خلال العيد

شمال سيناء - محمد حسين

تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أعمال مجلس مدينة العريش خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمجلس برئاسة سكرتير عام المجلس لتلقي الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أن الغرفة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي.

وأضاف عفش، أنه تم تنفيذ حملة نظافة لرفع جلود الأضاحي ومقالب القمامة والرتش طوال اليوم، وذلك لعدم انتشار الجلود بالمقالب، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد في قطاع النظافة طوال أيام العيد.

وأشار عفش، إلى قيام قسم الانارة بإصلاح إنارة الكورنيش، وإصلاح بعض أعطال كشافات الإنارة في مختلف مناطق الخدمات، فضلا عن قيام الإدارة الهندسية لملاحقة أي خارجين على القانون بالبناء داخل المدينة أو بالأحياء، وتجهيز معدات لسحب الخلاطات ومواد البناء وإنذار المخالفين.