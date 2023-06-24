محافظ شمال سيناء يكرم مدير مدرسة لتنفيذ صيانة بسيطة للمدرسة طبقا للأصول الفنية

شمال سيناء - محمد حسين

كرم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بالعريش نبيلة عيد علي الحجاوي، لتفانيها في العمل، وذلك بمنحها شهادة تقدير، وذلك في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم وغريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء.

وأكد المحافظ، أن مدير المدرسة ساهمت في تنفيذ الصيانة البسيطة للمدرسة طبقا للأصول الفنية وعلي أكمل وجه، فضلًا عن المحافظة علي أثاث المدرسة ورعاية الحديقة والحفاظ علي اللمسات الجمالية داخل المدرسة، وجعلها مثالا يحتذي به.

وأضاف المحافظ، أنه تقديرًا لدورها في صيانة المدرسة قامت هيئة الأبنية التعليمية بتكريمها وشهادة تقدير وشنطة عدة للصيانة البسيطة لاستخدامها في صيانة المدرسة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكريم مديرة المدرسة لتكون قدوة لباقي مديري المدارس للحفاظ علي المدارس وإجراء الصيانة البسيطة وإعادة الانضباط والعمل علي الحفاظ علي مرافق الدولة، والاعتماد في الصيانة علي العاملين في المدرسة.

بدورها وجهت المكرمة الشكر الي المحافظ علي التكريم، مؤكدة أن هذا التكريم ليس لشخصا فقط بل انه تكريم لكل العاملين في المدرسة والذين عملوا بجد واجتهاد حتي تخرج المدرسة في أفضل صورة.