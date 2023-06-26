بدء تركيب أوعية تخزين البوتاجاز فى مجمع إنتاج السولار بأسيوط

كتبت - مروة الغول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ،عن أنه في إطار التقدم في أعمال الإنشاءات الخاصة بمجمع انتاج السولار بأسيوط، بدأت أمس أعمال نقل وتركيب أوعية تخزين غاز البوتاجاز لشركةأسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) والتي تم تصنيعها محليا بواسطة شركة بتروجت بورشها المركزية بمنطقة أسيوط وذلك ضمن نطاق أعمالها كمقاول العام للأعمال التكميلية.

وتعتبر هذه الاوعية من ضمن المعدات فائقة الابعاد والأوزان في مجمع إنتاج السولار بأسيوط ،وتتكون وحدة تخزين غاز البوتاجاز من أربعة اوعية تخزينية تتراوح اطوالها من 36 متر إلى 46 متر وأوزانها الفارغة من150 طن على 254 طن وبإجمالي سعة تخزينية 5234 متراً مكعباً.

وتعتبر هذه الاوعية من المعدات ذات الأهمية القصوى بالمشروع لاستيعاب منتج غاز البوتاجاز المزمع انتاجه من مجمع السولار بأسيوط.