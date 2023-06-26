عددها 923 محطة.. أهم المعلومات عن محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى

كتبت - مروة الغول

تعد المحطات المتكاملة للوقود أحد الحلول التي تتبناها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث توفر خدمات الوقود المتنوعة بجميع أنواعها سواء الغاز الطبيعي أو البنزين عالي الأوكتين أو الشحن الكهربائي للتيسير علي مستخدمي السيارات وإتاحة مختلف البدائل الاقتصادية والعصرية للوقود أمامهم .

وفيما يتعلق بالتقدم في خطة التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بعد انطلاق المبادرة الرئاسية فكانت أهم المعلومات كالتالى ..

1-ارتفاع عدد المحطات الي ٩٢٣ محطة في الوقت الحالي مقارنة بنحو ٢٠٣ محطة في مطلع عام ٢٠٢١ قبيل اطلاق المبادرة الرئاسية .

2-اي ان عدد المحطات تضاعف بأكثر من اربع امثاله في غضون تلك الفترة .

3-تخدم هذه المحطات اكثر من نصف مليون سيارة حاليا تعمل بالغاز الطبيعي.

4- علاوة علي نحو ١٣٠ مركزا لتقديم خدمات التحويل للسيارات الي استخدام الغاز كوقود .

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،خلال بدايو الأسبوع الجارى المحطة المتكاملة ( مصر للبترول - غازتك ) لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي للسيارات في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، وذلك بعد تطويرها بالكامل وإضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي لخدماتها.

وأوضح المهندس طارق الملا عقب الافتتاح أن التوسع في إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي أحد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة و تشجيع استخدام هذا النوع من الوقود الاقتصادي والموفر للمواطن، مشيرا إلي أن استراتيجية الوزارة تعمل علي توفيره في مختلف الطرق والمحاور للتيسير علي مستخدمي السيارات، وأنها نجحت في تحقيق توسع وانتشار غير مسبوق لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن خلال السنوات الثلاث الأخيرة تزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود.