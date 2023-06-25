فريق بحث جنائى لكشف غموض مقتل عجوز الشرقية وسرقتها

الشرقية- فتحية الديب

يجري فريق بحث جنائي من إدارة البحث بمديرية أمن الشرقية ، التحريات لمعرفة مرتكب واقعة قتل سيدة عجوز وسرقتها داخل مسكنها بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بلاغا من أحد الأهالى 32 عاما يتضمن عثوره على جارتة " فوزية م ع " البالغ عمرها 85 عاما وبها جرح قطعى بالرقبة من الخلف وقطع كف يدها اليمنى.

فانتقلت على الفور قوات الشرطة بقسم شرطة بلبيس، إلى مسكن المجنى عليها وتوصلت التحريات الأولية إلى أن السيدة المسنة تقيم بمفردها منذ وفاة زوجها، وأن جارها يتردد عليها للاطمئنان عليها، وعثر على الجثة ملقاة على الأرض بكامل ملابسها، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود متعلقاتها الشخصية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1935 إدارى قسم شرطة بلبيس.

وإخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وتحديد الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم، وصرحت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها.