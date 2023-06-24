اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية بالشرقية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل منزلها

السبت، 24 يونيو 2023 05:45 م
الأجهزة الأمنية بالشرقية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل منزلها جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها في شارع المطافي ببندر قسم شرطة بلبيس، حيث أفادت المعلومات الأولية بوجود شبهة جنائية في الواقعة.

 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في شارع المطافي ببندر قسم شرطة بلبيس.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمها.
 

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