رفع درجة الاستعداد بمديرية صحة الأقصر لخدمة الأهالي خلال عيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

وضعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، خطة شاملة لتوفير الدعم للأهالى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالأقصر، واستمرار حالة الطوارئ فى إطار الاستعداد لاستقبال العيد.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تشمل خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك أهمية توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال، كما يتم متابعة وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، وتشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة فى جميع المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية، بجانب تنظيم مجموعات متفرقة من غرف الطوارئ بالمديرية والمحافظة، وفرق مرور على متاجر الأغذية واللحوم.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، على إنه يجرى العمل على توفير وتجهيز فرق أخرى مجهزة للمرور على المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، حيث تم تجهيز فرق الانتشار السريع، واستعداد الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة.

ومن جانبه أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته لكافة الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة وإتباع الجاهزية القصوى، وذلك لمواجهة أى أمور طارئة من زيادة استهلاك خلال الاستعداد للعيد، حيث شملت الخطة الانتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، وتم الانتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد فى المياه خلال فترة ذبح الأضاحى.

ويضيف رئيس شركة مياه الأقصر، على إنه يتم العمل على تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أسبوع الأعياد، وتعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة.