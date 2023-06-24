محافظ سوهاج يناقش مع وكيل الصحة الاستعدادات لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة"

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، استعدادات مديرية الشئون الصحية بسوهاج، بالتعاون مع الجهات المعنية، لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة مرأة"، والمقرر لها غدا الأحد 25 يونيو الجاري، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، ومديرى المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، من خلال الإذاعات المحلية، والملصقات، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الاشغالات، والتيسير على المواطنين لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في " التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم، وذلك من خلال 264 فريقا طبيا، يشمل " 60 فريقا متحركا، و204 فرق ثابتة داخل الوحدات الصحية الخاصة بدمج المبادرات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن الفرق الطبية تستهدف مواقع العمل في الريف والحضر، بـ " المصالح الحكومية، والنوادي الاجتماعية، والنقابات المهنية، وعيادات متنقلة في الميادين الرئيسية"، بالإضافة إلى " مقرات الأحزاب، ومقرات الجمعيات الأهلية، ومقرات العائلات، والوحدات الصحية "، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة قد بدات في يوليو 2019، وتم خلالها تقديم الخدمات الطبية لمليون و 380 ألفا و537 سيدة، وعلاج أكثر من 1000 حالة بسوهاج، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.