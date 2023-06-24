مركز شباب السعادات بالشرقية يطلق مبادرة "اطمن على قلبك" لخدمة الأهالي

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اطلق مركز شباب السعادات، بمركز بلبيس محافظة الشرقية، برئاسة الكاتبة الصحفية هناء قنديل، مبادرة طبية "أطمن على قلبك" شملت الكشف الطبي، وفحوصات القلب، وإجراء الأيكو وعمل رسم القلب وأشعة تليفزيونية وتحاليل طبية مجانية، وصرف العلاج بالمجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب بالشرقية، ووليد الجمل مدير إدارة شباب بلبيس، وبمشاركة الدكتورة دعاء محمدي وفريق طبي عالي المستوى من أطباء القلب والعناية المركزة والتمريض بالمحافظة.

قالت هناء قنديل، رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلبيس، أن المبادرة استهدفت تقديم خدمات طبية لأهالي العايد، وبلبيس مشددة على سعيها الدائم، بالتعاون مع زملائها بمجلس إدارة مركز شباب السعادات، من أجل تطوير دور المركز وتحويله إلى مقصد اجتماعي للأهالي، يقدم لهم جميع الخدمات التطوعية التي تيسر على البسطاء حياتهم، وتساعد في ربط الشباب بمجتمعهم.

ودعت رئيس مركز الشباب، جميع الجهات المعنية بالشباب والبسطاء من أبناء الوطن، إلى الإسراع بالمشاركة في المبادرات المتنوعة التي يتم إطلاقها لخدمة المجتمع، في جميع أنحاء محافظة الشرقية، معربة عن استعدادها الدائم للإسهام بجهد مخلص، في كل ما من شأنه تعزيز الشعور الوطني في نفوس الأهالي، وبخاصة الشباب.

وأتمت رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلبيس حديثها، بتقديم الشكر إلى جميع مسئولي وزارتي الشباب، والصحة، وكذلك المسئولين التابعين للوزارتين في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى القيادات الشابة والقيادات الطبيعية بالقرية على التجاوب الدائم والسريع، مع جميع المبادرات التطوعية، التي تهدف لخدمة الأهالي.

من جانبها أعربت الدكتورة دعاء محمدي رئيس الفريق الطبي بمبادرة اطمن على قلبك عن سعادتها بالمشاركة التطوعية، في الفعاليات التي تقدم لخدمة المواطنين صحيا، مشددة على حرصها على خدمة الأهالي بكل ما تستطيع من جهود.



الفعاليات



جانب من الحضور



داخل مركز الشباب