رئيس بعثة الحج السياحي: جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة بالسعودية في خدمة الحجاج

رسالة مكة المكرمة: محمد أسعد

قالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، إن بعثة الحج السياحي، تسعى إلى تذليل كل العقبات لنجاح الموسم حيث شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لحل كل المشاكل والتواصل مع شركات الطوافة للوقوف على كل التفاصيل والخدمات المقدمة للحجاج فى مكة المكرمة والمدينةالمنورة ومناطق المشاعرالمقدسة.

وقامت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، بالمرور على مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم ، وذلك قبل تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة "منى - عرفات" لأداء مناسك الحج، كما تم التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وقالت سامية سامي أنه تم إبلاغ الحجاج بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وأنهم متواجدين لتلقى أي استفسارات أو شكاوى لدى الحجاج.

وأضافت أنه تم مقابلة العديد من مشرفي الشركات السياحية المتواجدين بالمملكة وتم التأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء الفريضة.

ويعقد الأئمة والخطباء التابعين لوزارة الأوقاف المصرية المرافقين لبعثة الحج السياحي ندوات توعوية ودينية لحجاج الشركات السياحية يوميا لتعريفهم بالمناسك والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم الدينية لضمان صحة أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.