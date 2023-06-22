وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم "توجيه الصحافة" للتميز فى فنون الإعلام

وأكد عبدالله، أن جميع الإدارات ساهمت في تحقيق إنجاز كبير بحصول مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ على 9 مراكز جمهورية في 5 مسابقات في شتى فنون الصحافة والإعلام، وهي الإذاعة المدرسية والمجلة الإلكترونية، والتقرير الصحفي، والحديث الصحفي، ومعرض الصحف العام.

وأشاد "عبدالله"، بروح التعاون بين فريق العمل بتوجيه الصحافة والإعلام، مشددا على أهمية الدور المنوط بتوجيه الصحافة والإعلام وذلك من خلال برنامج الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية وكافة فنون التحرير الصحفي لجميع طلاب كافة المراحل التعليمية، مقدما شهادات التقدير للجميع.

وحصل التوجيه العام على درع التفوق في المسابقات والمعارض الصحفية وشهادات التقدير من الوزارة، وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول من التوجيه العام للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والادارات، يأتي ذلك في إطار سلسلة الإنجازات التي حققها توجيه عام الصحافة على مستوى الجمهورية.