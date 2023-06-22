اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم "توجيه الصحافة" للتميز فى فنون الإعلام

الخميس، 22 يونيو 2023 06:38 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم "توجيه الصحافة" للتميز فى فنون الإعلام تكريم توجيه الصحافة بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، في مكتبه اليوم الخميس، توجيه عام الصحافة والإعلام، محيى الخيري موجه عام الصحافة، ورباب السيد، موجه أول مركزي وموجهي الصحافة والإعلام بكافة الإدارات التعليمية.

وأكد عبدالله، أن جميع الإدارات ساهمت في تحقيق إنجاز كبير بحصول مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ على 9 مراكز جمهورية في 5 مسابقات في شتى فنون الصحافة والإعلام، وهي الإذاعة المدرسية والمجلة الإلكترونية، والتقرير الصحفي، والحديث الصحفي، ومعرض الصحف العام.

وأشاد "عبدالله"، بروح التعاون بين فريق العمل بتوجيه الصحافة والإعلام، مشددا على أهمية الدور المنوط  بتوجيه الصحافة والإعلام وذلك من خلال برنامج الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية وكافة فنون التحرير الصحفي  لجميع طلاب كافة المراحل التعليمية، مقدما شهادات التقدير للجميع.

وحصل التوجيه العام على درع التفوق في المسابقات والمعارض الصحفية وشهادات التقدير من الوزارة، وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول من التوجيه العام للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والادارات، يأتي ذلك في إطار سلسلة الإنجازات التي حققها توجيه عام الصحافة على مستوى الجمهورية.

 

 

 


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