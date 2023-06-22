تعليم الشرقية يُكرم أوائل الشهادة والإعدادية وعدد من القيادات

الشرقية- إيمان مهنى

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أوائل الشهادة والإعدادية، وعدد من القيادات التعليمية، معربا عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات من طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب مدرسة النور للمكفوفين وطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، لتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنياً لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

والطلاب الأوائل المكرمين هم: الطالب محمد محمود فوزي إبراهيم المُقيد بمدرسة الابراهيمية الرسمية لغات الإعدادية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية والحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

الطالبة جنا عماد عبد الله غازي المُقيدة بمدرسة جزيرة الشيخ التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة ندي نجاح عبد الحفيظ محمد المُقيدة بمدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة، الطالبة هدي هاني محمد حسن المُقيدة بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة أسماء رضا شحاته المقيده بمدرسة منشأة ناصر الاعدادية التابعه لإدارة أولاد صقر التعليميه والحاصله على المركز الخامس بمجموع 278 درجة.

الطالبة نورهان هاني أحمد محمد المقيده بمدرسه منشأة ناصر الاعدادية التابعه لإداره أولاد صقر التعليميه والحاصله على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالبة منه هاني عبد المنعم إبراهيم المقيدة بمدرسه الشهيد الرائد شريف طلعت للغات الإعدادية بنات التابعه لاداره غرب الزقازيق التعليميه والحاصله على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالبة جني كمال ربيع عيد المقيده بمدرسة الوادي الشرقي الرسمية للغات التابعه لإدارة أبو حماد التعليمية والحاصلة علي المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالبة هنا عز الدين محمود أحمد المقيده بمدرسة الصالحية للتعليم الاساسي التابعه لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والحاصل على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

الطالب سعيد السيد سعيد دراز المقيد بمدرسه العزيزية للتعليم الاساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالبة ندى محمد محمد محمد محمود المقيدة بمدرسة المصرية الإنجليزية لغات التابعه لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالب عبد الرحمن محمد أبو الفتح المقيد بمدرسة الشهيد وليد النمر بالتلين التابعه لإدارة منيا القمح التعليمية، والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالب معاذ عصام أحمد عبد المجيد المقيد بمدرسه القومية العربية الخاصة التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالب إياد أحمد محمد محمد المقيد بمدرسه فاقوس الإعدادية الرسمية للغات التابعه لإدارة فاقوس التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالب كريم ياسر عوض شحاته المقيد بمدرسه حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

الطالبة آيه عربي السيد عبد العزيز المقيدة بمدرسة عبد السلام حمد الاعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليميه والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

الطالبة ريم رضا محمد حسن المقيده بمدرسه الشهيد صلاح محمد فتحي التابعه لاداره أبو حماد التعليميه والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

كما كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وأوائل الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين هم جاسمين طارق احمد رشدي حصلت علي المركز الاول، أحمد عوض الله الشوادفي حصل علي المركز الثاني أمل عماد عبد الوهاب حصلت علي المركز الثالث.

وكرم أوائل الطلبة بمدارس الصم وضعاف السمع وهم فاطمة ابراهيم علي ماهر، حصلت علي المركز الأول، آلاء سامح سعد عبد الرحمن حصلت علي المركز الثاني عبد الرحمن سعيد سامي حصل علي المركز الثالث، إنجي حمدي صلاح علي حصلت علي المركز الرابع.