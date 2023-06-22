أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي في الكويت "وهي الثانية على مستوى الوطن العربي" لمواطن في العقد السادس من العمر بجانب زراعة مضخة قلب صناعي أخرى دائمة في الجهة اليسرى.