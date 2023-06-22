وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض حظر "غير محدد زمنيا"، على دخول 48 أستراليا أراضيها، ردا على العقوبات "ذات الدوافع السياسية"، المفروضة من قبل أستراليا، حسب تعبير الوزارة.

أعلن الجيش المجرى، اليوم الأربعاء، مصرع شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية في كرواتيا المجاورة.

أعلنت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد حادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

قال الرئيس السويسري ألان بيرسيت، إنه سيتنحى عن منصبه نهاية العام الجاري عندما تنتهي ولايته الرئاسية التناوبية ومدتها عام.

قال ممثل السويد، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماع عقد في بروكسل يوم الأربعاء، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين خلال عدوانهم على بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (اتميص) الأربعاء، أنها باشرت الانسحاب من هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي والذي يعاني من حركة تمرد، بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة.

بريطانيا تعين سفيرا جديدا لها بالعراق

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، تعيين مدير إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية ستيفن هيتشين، سفيرا جديدا لها فى العراق. نجاح أول عملية زراعة مضخة قلب صناعي في الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي في الكويت "وهي الثانية على مستوى الوطن العربي" لمواطن في العقد السادس من العمر بجانب زراعة مضخة قلب صناعي أخرى دائمة في الجهة اليسرى. مجلس الوزراء اللبناني يجدد ولاية اليونيفيل.. ويلغى امتحانات الشهادة المتوسطة

قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم، الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للفترة 2023 - 2024.