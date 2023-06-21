اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:37 م
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الشرطة البريطانية تعلن اعتقال شخص إثر حادث طعن بأحد المستشفيات

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:37 م
الشرطة البريطانية تعلن اعتقال شخص إثر حادث طعن بأحد المستشفيات الشرطة البريطانية
وكالات

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أعلنت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد حادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

 

ويأتى الحادث بعد حوالى أسبوع من العثور على 3 قتلى في نوتنجهام، والذى نجم عنه اعتقال شخص وإغلاق طرق.

 

بدورها أفادت شرطة نوتنجهام بتغريدة على تويتر أنه تم اغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش. كما طالبت المواطنين والسكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

 

فيما أعلنت شبكة الترام أنها أقفلت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث، دون مزي من التفاصيل.

 

بريطانيا

حادث طعن

الشرطة البريطانية

مستشفى ميدلسكس المركزي



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