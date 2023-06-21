اليوم السابع
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استشهاد شاب فلسطيني جراء عدوان المُستوطنين على بلدة شمال رام الله

الأربعاء، 21 يونيو 2023 04:32 م
استشهاد شاب فلسطيني جراء عدوان المُستوطنين على بلدة شمال رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين خلال عدوانهم على بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 


وقالت المصادر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الشاب يدعي عمر قطين (27 عاما)، وأنه استشهد برصاص في الصدر". 


ويشن المستوطنون الإسرائيليون، حتى اللحظة، هجوما على بلدة "ترمسعيا"، حيث أصابوا 12 فلسطينيا بالرصاص الحي، من بينهم الشهيد، إضافة إلى عشرات آخرين بالاختناق.. كما أحرق المستوطنون 30 منزلا و60 سيارة، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.


فلسطين

رام الله

المستوطنون

الاحتلال الإسرائيلى



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