اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 06:09 م
أكرم القصاص
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إقرار الحزمة الـ11 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 04:38 م
إقرار الحزمة الـ11 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحاد الأوروبي
وكالات

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قال ممثل السويد، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماع عقد في بروكسل يوم الأربعاء، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.
 
 
وأضاف: "اليوم، وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا". 
 
 
وأشار الممثل السويدي إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن تدابير لمكافحة الالتفاف على العقوبات، كما أنها توسع قائمة العقوبات الفردية.
 
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تتضمن الحزمة الـ11 من العقوبات، فرض قيود ضد 70 شخصا و30 شركة ومؤسسة والفرع الجنوبي لخط "دروجبا"، وكذلك منع الشاحنات مع المقطورات من روسيا.
 

الاتحاد الأوروبي

العقوبات ضد روسيا

روسيا

الأزمة الأوكرانية



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