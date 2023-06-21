اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تحظر دخول 48 أستراليا إلى أراضيها

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:49 م
روسيا تحظر دخول 48 أستراليا إلى أراضيها روسيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض حظر "غير محدد زمنيا"، على دخول 48 أستراليا أراضيها، ردا على العقوبات "ذات الدوافع السياسية"، المفروضة من قبل أستراليا، حسب تعبير الوزارة.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، عن الخارجية الروسية في بيان قوله إنه: "ردا على العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية من قبل الحكومة الأسترالية، التي تم فرضها كجزء من حملة "الغرب الجماعي" المعادية للروس، تم حظر الدخول إلى بلادنا، على أساس غير محدود المدة أمام 48 أستراليا إضافيا، من بين المقاولين العسكريين والصناعيين والصحفيين ونواب البلديات الذين يشكلون الأجندة المعادية لروسيا في هذا البلد".


وأشار البيان إلى أن الحظر الروسي طال نائبة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، وعضو مجلس إدارة شركة "تاليس أستراليا" للصناعات العسكرية، آلان بول وموظفين آخرون، فضلا عن مدير عمليات الطيران في شركة SYPAQ، لوك أسبينال، وبعض أعضاء مجلس إدارة مجلس جنوب أستراليا للتحضير ليوم أستراليا، وبعض الصحفيين في صحيفة "أستراليان".


وأضافت الدائرة الدبلوماسية الروسية أيضا أن العمل على تحديث "قائمة الحظر" الروسية سيستمر، ردا على المسار المناهض لروسيا في أستراليا.


روسيا

أستراليا

روسيا واستراليا

حظر دخول مسؤولين استراليين لروسيا



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